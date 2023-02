Osimhen, il connazionale Adepoju: “In questo momento è il miglior giocatore africano”

Mutiu Adepoju, ex calciatore nigeriano, ha parlato del suo connazionale Victor Osimhen

Mutiu Adepoju, dirigente sportivo ed ex calciatore nigeriano con un passato in vari club europei e ben tre partecipazioni ai mondiali con la Nigeria, ha parlato del suo connazionale Victor Osimhen: “Nessuno è al suo livello in questo momento e credo che abbia ancora margini di miglioramento. Se ora si votasse il miglior giocatore africano, lui vincerebbe facilmente”.