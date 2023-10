Osimhen, il fratello: "Nostra sorella e Osita arricchiti grazie a Victor. Falsificata anche una firma"

"Victor ha innanzitutto sempre aiutato tutti in famiglia sin dal suo successo nel 2016".

Andrew Osimhen, uno dei fratelli di Victor, circa un anno fa aveva parlato della controversa vicenda che coinvolge il centravanti del Napoli, sua sorella Esther e il cognato Osita Okolo: "Victor ha innanzitutto sempre aiutato tutti in famiglia sin dal suo successo nel 2016. Ero con Victor in Germania in passato, prima di essere costretto ad andare via per un inganno di Osita che ha raggirato Victor. Non ci siamo parlati per un anno. Victor ha sacrificato tanto per aiutare tutti noi, Dio l'ha usato per benedici tutti e sarebbe ingrato dire che non ha fatto il necessario per tutelarci. La verità è che sia Osita che la moglie hanno ricevuto milioni in questi anni e si sono arricchiti molto grazie a Victor".

So tutta la verità su questi soldi di cui parlano. Dicono che soffrono, ma sono loro stessi la causa. Quando ricevettero i primi milioni da Victor andarono subito a comprare due auto, io invece ho comprato subito una casa. Victor non ha mai detto a nessuno come usare quei soldi che dava, quindi non ha senso incolparlo. Ho saputo che Victor ha anche comprato un'auto a Osita dandogli altri 10.000 euro. Osita, se per questo, non è nemmeno il manager di Victor: controllava solo i documenti e occasionalmente fungeva da rappresentante. Esther e Osita hanno raccolto in totale 40 milioni da Osimhen, cosa hanno fatto con tutti quei soldi? So per certo che Osita era andato da un avvocato per la questione ma questo ha rifiutato poiché Victor non aveva fatto nulla di male.

Sapete perché Victor cacciò Osita? Perché una volta disse che gli interessavano solo i soldi e non la sua carriera. Una volta falsificò anche una firma di mio fratello su un documento, cosa di cui dovrà rispondere".