Osimhen-Juve, Chiariello: "Non è che Osi vuole sfiancare ADL per abbassare prezzo?"

vedi letture

"Oggi inizia ufficialmente il calciomercato, salutiamo Scuffet, Okafor e Billing, autore del gol scudetto con l'Inter. Il suo è stato un contributo essenziale pur giocando poco. Grandi meriti per il suo attaccamento al Napoli". Così Umberto Chiariello nel suo editoriale del mattino in diretta su Radio Crc. Si parla del mercato del Napoli: "Speriamo che al raduno non si presenterà Osimhen che è la spina nel fianco del Napoli. Osi ci ha dato un grande contributo per lo scudetto ma ora è un problema serio per i mercati del Napoli.

Ora leggiamo l'assalto della Juve. Non vorrei che la sua strategia sia sfiancare De Laurentiis per convincerlo ad abbassare il prezzo per la Juve. La clausola in Italia non è valida. La situazione è stucchevole. Definito l'acquisto di Lang, leggo di 25 milioni più 5 di bonus, per un totale di 30. Ricordiamo che i giocatori sono in vacanza quindi bisogna aspettare per le visite. E' molto vicino anche Juanlu Sanchez del Siviglia. Quindi questa settimana pronti altri due acquisti. Poi per Ndoye, Beukema e Lucca i prezzi lievitano ogni giorno di più. Non so se qualcuno di loro sarà già a Dimaro, vedremo cosa succederà in queste due settimane prima del raduno".