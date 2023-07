Osimhen, l’amico-giornalista: “Andrebbe davvero in Arabia? Il denaro è troppo potente”

Così risponde Oma Akatugba, giornalista nigeriano e grande amico di Victor Osimhen.

"E' una buona offerta". Così risponde Oma Akatugba, giornalista nigeriano e grande amico di Victor Osimhen, quando su Twitter gli viene chiesto una valutazione sulla proposta faraonica arrivata all'attaccante del Napoli dall'Arabia Saudita. Poi, replicando a chi chiede se andrebbe davvero in Arabia facendo un downgrade, visto che si tratta di uno dei migliori centravanti al mondo, il collega si esprime così: "I soldi sono troppo potenti. A Victor auguro il meglio in momenti come questo".