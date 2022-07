Osimhen, l’amico-giornalista: “Bayern? No, vuole vincere a Napoli! Ecco cos’è successo con Spalletti”

Il giornalista Oma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Oma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it.

Sull’episodio di ieri in allenamento: “Ho parlato con Victor pochi minuti fa, è tutto ok. Sta bene, è felice, sono cose che accadono in tutti i club, è tutto ok, focalizzato su scudetto e Champions. Si è preoccupato per il fatto che Ostigaard si fosse fatto male, ma si è chiarito già anche con Anguissa. Con Spalletti ha parlato dopo l’allenamento. Victor è un ragazzo appassionato, lui è molto legato ad Anguissa, che è del Camerun e lui è nigeriano, come fossero fratelli, c’è un grande feeling tra loro essendo africani. Si è temuto per l’infortunio, ha parlato con Spalletti e tutto si è chiarito per il meglio”.

Sul Bayern Monaco: “No, non è vero che il Bayern ha fatto una chiamata. Victor è felice di giocare a Napoli e vuole vincere titoli, il suo focus è questo”.

Sui nuovi acquisti e gli addii: “E’ dispiaciuto per l’addio di Koulibaly, con cui era molto legato, era per lui un fratello maggiore. Tra i nuovi arrivi ha avuto buone sensazioni, vede un Napoli molto concentrati”.

Sul rinnovo: “Domanda difficile, sono sicuro troveranno risposte positive. Lui è felice, vuole vincere trofei a Napoli, il suo agente sta lavorando per trovare un’intesa. Io spero di poter dare risposta a questa domanda in un arco di tempo non molto ampio, il suo agente è al lavoro, tutti a Napoli gli sono stati vicino, lui deve concentrarsi sul campo”.