Osimhen, l'amico-giornalista: "Scudetto? Ci crede! Vuole pure l'EL e la Coppa Italia"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Oma Akatugba, giornalista molto vicino a Victor Osimhen: “Sono uno degli agenti di Osimhen? Lavoro con lui anche se non posso essere considerato un suo agente diretto. Osimhen sta cercando di recuperare per la prossima partita di campionato, non sono aggiornato e non so benissimo come sta ma certamente vorrebbe tornare in campo contro il Verona e farà di tutto per riuscirci. Tirare i rigori? Lui è pronto già dall’ultima volta, voleva tirarne uno. Purtroppo non ha potuto perché Insigne è il rigorista ufficiale ma lui è un leader, un combattente, vuol’essere in prima linea per fare la differenza per il Napoli. Se ce ne sarà bisogno li tirerà. Dopo a gara contro la Roma era molto dispiaciuto perché si stente un leader e vorrebbe fare sempre il massimo.

Utilizzo dei social network? Lui è un ragazzo molto giovane e molto divertente, usa i social per esprimersi. Non è vero che ai tifosi non piace questa cosa, fa commedia e partecipano. Magari deve trovare un equilibrio per non sfociare nel troppo. Napoli Campione d’Italia? Ci crede eccome! Pensa anche che il Napoli possa vincere l’Europa League e pure la Coppa Italia”.