Osimhen, l'amico: "Gran rapporto col Napoli, ma sogna la Premier e c'è un club per la clausola"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen: "La mia opinione è che il Napoli sia rimasto ai festeggiamenti dello scudetto. Questa è solo la mia opinione, non ho ricevuto spifferi da Osimhen! Credo che la squadra non si sia focalizzata sull’attuale stagione, complice l’addio di Spalletti e l’arrivo prima di Garcia e poi di Mazzarri che non hanno trasmesso mentalità la giusta mentalità alla squadra. Mentalità ed unione di squadra, ecco credo sia mancata proprio l’unità di intenti.

Non mi piace pensare che il rinnovo di Osimhen col Napoli sia a vendere, credo abbia firmato per restare. Poi che il sogno di Osimhen sia la Premier lo sanno tutti perché è così da sempre. Si vocifera che l’Arsenal sia intenzionato a pagare la clausola e se dovesse succedere, il rapporto con Napoli resterebbe di grande amicizia. Anche due grandi amici a volte fanno fatica a mantenere l’amicizia per tanti anni, ma se andasse via ci si lascerebbe bene e per il Napoli sarebbe anche l’occasione di recuperare soldi. Quando ha firmato, l’intenzione di Osimhen credo sia stata quella di restare ma la possibilità che il futuro possa andare a giocare in Premier esiste, inutile nasconderlo.

Victor l’anno corso ha fatto sfracelli perché il Napoli ha fatto sfracelli. Il Napoli non si sta ripetendo su questi livelli, al pari di Osimhen ma credo che il rendimento della squadra incida su quello degli attaccanti. L’intesa con Kvara quest’anno pure è mancata. Vorrei aggiungere che per ciò che concerne il rendimento dei nigeriano vada considerato anche ciò che è successo fuori dal campo: il rinnovo tardivo, i problemi familiari e tutti questi fattori esterni non possono non incidere sul rendimento del ragazzo che chiaramente non va in campo sereno”.