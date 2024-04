Osimhen, l’ex intermediario: “Il sostituto dipende dall’allenatore”

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Calabrese

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“E’ sempre tempo di mercato, dipende dalle esigenze. Adesso si iniziano a puntare gli obiettivi di mercato. Il sostituto di Osimhen? Gimenez e David sono due buoni giocatori, ma quando arrivò Osimhen a Napoli nessuno lo conosceva. Dipenderà da come finirà la stagione e dalle qualificazioni in Champions. Nel panorama internazionale non vedo i campioni che c’erano una volta, il livello qualitativo s’è abbassato. Però City-Real è stata una partita che ha fatto dimenticare le polemiche intorno al calcio. e’ da un po’ di tempo che dico che l’Italia è diventato un mercato di secondo o terzo livello con la fioritura dell’Arabia Saudita.

Una volta eravamo il campionato più bello del mondo e prendevamo molti campioni, oggi prendiamo giovani stranieri per poi fare delle plusvalenze su mercati più importanti. A mio avviso è una crisi sistemica, è un modello di business che non è più attuale quello su cui poggia il calcio italiano e le società ne risentono economicamente. L’erede di Osimhen? Bisogna sapere cosa stanno seguendo Micheli e gli altri e se sono bravi non faranno scoprire le carte. Ci sono calciatori validi anche in Italia, molto dipenderà dall’allenatore che verrà”.