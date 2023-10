Osimhen: "Maradona è il più grande di tutti i tempi, nessuno potrà mai eguagliarlo a Napoli"

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato in Nigeria al canale Youtube di Kortyeo, sottolineando anche la grandezza di Diego Armando Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato in Nigeria al canale Youtube di Kortyeo, sottolineando anche la grandezza di Diego Armando Maradona per il popolo azzurro e non solo: "Maradona per me è il più grande di tutti i tempi, nessun altro potrà mai fare qualcosa a Napoli di comparabile".

Sul suo passato l'attaccante nigeriano ha invece aggiunto: "Da piccolo potevo solo immaginare di diventare un calciatore, la situazione per la mia famiglia era dura, andavo a vendere i giornali o le bottiglie di acqua. Adoro Lagos, quando ho 4 giorni liberi vengo qua, mi piace stare in mezzo alla gente. Adoro tutto, lo stress, le vibrazioni, l'amore, le gelosie...".