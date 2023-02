Osimhen: "Mi ha scritto Drogba, che emozione..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Per me è fantastico ricevere un suo messaggio, è stata una sorpresa e questo rappresenta un'altra motivazione per me. Era il mio idolo da piccolo. Mi ha fatto i complimenti".