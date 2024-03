Osimhen non incide. Del Piero: "Il suo atteggiamento però è stato positivo"

Victor Osimhen non ha brillato nella sfida di Champions contro il Barcellona che decreta l'eliminazione dei campioni d'Italia.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Victor Osimhen non ha brillato nella sfida di Champions contro il Barcellona che decreta l'eliminazione dei campioni d'Italia. "L'impegno è stato massimo - sottolinea Alessandro Del Piero, collegato con gli studi di Sky Sport, commentando la prova dell'attaccante -, per il resto è stata una partita brutta, finire così tante volte in fuorigioco è un po' eccessivo. Ovvio che quando giochi così male una gara così importante, ti senti un po' giù, poi ovvio che le qualità del calciatore non si discutono.

In una stagione molto negativa come quella del Napoli, tutto quello che accade non lo affronti sempre col sorriso. L'atteggiamento di Osimhen però stasera è stato sempre positivo"