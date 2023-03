Osimhen non si nasconde: "Premier League è un'ambizione, forse un giorno..."

Nella sua lunga intervista al Corriere della Sera l'attaccante del Napoli Victor Osimhen non nasconde di voler giocare un giorno in Inghilterra

Nella sua lunga intervista al Corriere della Sera l'attaccante del Napoli Victor Osimhen non nasconde di voler giocare un giorno in Inghilterra: "Premier League? Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori. E chissà, un giorno... In questo momento, le assicuro, non mi sfiora neanche il pensiero. Mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Solo Napoli. Punto".