Osimhen: "Qualcuno in passato diceva che non avrei fatto fortuna nel calcio"

Nella sua intervista al Corriere della Sera il bomber del Napoli Victor Osimhen ha parlato anche del suo passato

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista al Corriere della Sera il bomber del Napoli Victor Osimhen ha parlato anche del suo passato: "La testa è dura! Se non l’avessi avuta così e non fossi stato convinto avrei smesso. Qualcuno in passato diceva che non avrei mai fatto fortuna nel calcio. E, invece, eccomi qui a dimostrare con i fatti che si può.