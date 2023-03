Osimhen: "Quando arriva a Napoli un giocatore si innamora ancor di più del calcio"

Come ti fa sentire essere un simbolo di Napoli, una città in cui il calcio è molto importante? E' una delle domande poste in conferenza stampa

Come ti fa sentire essere un simbolo di Napoli, una città in cui il calcio è molto importante? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Victor Osimhen, a margine della consegna del Premio Sportivo dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Questa la risposta dell'attaccante nigeriano: "Quando arrivi a Napoli, da calciatore, ti innamori ancor di più del calcio. Perché la gente dedica la sua vita al calcio, a supportare la squadra della città e questo ti fa capire che hai una grande missione per questa gente. Loro mi rendono molto felice e io voglio dare loro qualcosa da ricordare.