Osimhen sulla Nigeria: "Posso giocare con chiunque anche in un 4-4-2"

Victor Osimhen non è a Napoli in questi giorni, in quanto impegnato con la maglia della sua nazionale, la Nigeria. E proprio dal ritiro della selezione africana il capocannoniere dell'ultimo campionato ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal portale nigeriano Pulse Sports:

"A me non importa con chi faccio coppia in attacco, sono tutti calciatori fantastici Boniface, Awoniyi, Iheanacho e Orban, quindi qualsiasi cosa sceglierà l'allenatore andrà bene. Quello che conta per me è la squadra, solo dopo veniamo noi giocatori. Posso giocare anche in un 4-4-2, non vedo l'ora di scendere in campo".