Osimhen: "Vorrei essere allenatore come Spalletti, è il cervello della squadra"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Victor Osimhen ha svelato il segreto del Napoli che ha già virtualmente ipotecato lo scudetto: "Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la collettività. E quando ci credi ti senti forte, quando sei forte vinci. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Sa una cosa a cui penso? Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui".