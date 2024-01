Ostigard blindato, il 12 gennaio Mazzarri disse: "Difensore deve essere bravo a marcare"

Quando sembrava tutto fatto, proprio al momento di chiudere e con le visite mediche ad un passo, è invece saltata l'operazione Nehuen Perez.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando sembrava tutto fatto, proprio al momento di chiudere e con le visite mediche ad un passo, è invece saltata l'operazione Nehuen Perez. La buona prestazione di Leo Ostigard nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio e la valutazione dell’Udinese sull’argentino hanno fatto sorgere riflessioni all’interno del Napoli che hanno portato al dietrofront e alla permanenza dell’ex Genoa.

Lo scorso 12 gennaio, alla vigilia del match contro la Salernitana, Walter Mazzarri si espresse così sul centrale: “Ostigard? Sul gioco aereo un conto è offensivo, un altro difensivo. Per un difensore è più importante non prenderli, si marca a zona, ma nella zona c'è sempre l'uomo e si marca. Un conto che salti e fai gol come un attaccante, ma sono due cose diverse per un difensore. Se l'uomo ti sfila dietro, prendi gol anche se sei forte di testa, non so se mi spiego".