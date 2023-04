Ostigard esalta Kvara e Osimhen: "In questo momento è il miglior tandem al mondo"

Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss di quanto sia difficile affrontare Osimhen e Kvaratskhelia

Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss di quanto sia difficile affrontare Osimhen e Kvaratskhelia: "Forse è il miglior tandem al mondo in questo momento. Affrontarli in allenamento fa sì che devi essere sempre concentrato al massimo, le cose che fanno in campo le fanno ogni giorno anche in allenamento. Ma ci sono anche gli altri che sono incredibile, come Di Lorenzo e Lobotka, stanno facendo tutti un lavoro incredibile".