Ottaiano: “Kvara? Se ADL vuole trattenerlo lo farà, tranne in due casi”

© foto di www.imagephotoagency.it

“In alcuni momenti, tra luglio e agosto, sostenevo che ciò potesse accadere. È cambiato qualcosa nello spogliatoio, c’è un gruppo ‘orizzontale’ in cui nessuno si sente al di sopra e sono arrivati calciatori straordinari che hanno completato la rosa”. È il giudizio espresso dal procuratore, Antonio Ottaiano, sull’annata degli azzurri nel suo intervento a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia.

“La coesione del gruppo aiuta, è probabilmente questa la marcia in più del Napoli quest’anno. Osimhen è cresciuto e Spalletti ha corretto alcuni atteggiamenti ed ha eliminato sprechi inutili di energia. Raspadori è un talento importante nel Napoli, averlo in rosa e non titolare, vuol dire avere una squadra fortissima.