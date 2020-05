Ottavio Bianchi: "Molto legato a Maradona, gli diedi dei consigli per gestire la pressione"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: “Finalmente sono uscito a fare una passeggiata dopo un lunghissimo isolamento. Il mio libro? Esce domani. La prefazione è di Gianni Mura. Ci siamo sentiti poco tempo prima della mia scomparsa. Ha anche trovato il titolo, era un grande amico e un punto di riferimento per tutti i giornalisti. Era davvero un grande uomo. Maradona come Monzon? Bisogna leggere il contesto. A Diego ho detto tante cose, sono molto affezionato a lui. Era una gioia vederlo in campo. Aveva tanta pressione e nel mio piccolo ho provato a metterlo in guardia. Al di fuori del campo voleva vivere in maniera più intensa e così ha fatto. Mi sono ritirato in buon ordine. Nel mio privato c’è sempre stato poco calcio. La ripresa dei campionati? Non saprei cosa dire. A Bergamo non ci pensiamo proprio, la priorità è la salute. Adesso ci saranno tanti problemi, molto più importanti del calcio. Gattuso? Penso che possa scrivere una storia interessante al Napoli: basta lavorare seriamente, Napoli è cambiata molto rispetto al passato. La società è di prim’ordine”.