P. Cannavaro: “La distanza del Napoli dalla vetta preoccupa, ma c’è ancora tempo”

"Tutti volevamo un Napoli che partisse con il ritmo di Inter e Juve di quest'anno, ma ci sono ancora tanti punti a disposizione".

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso de 'La Noche del Diego': “Mancano dei leader veri, a questa squadra? Di leader ne ho visti, l'anno scorso, e il mio augurio e che possano ritrovarsi. Sono coloro che, secondo me, hanno acceso la lampadina nell'intervallo col Milan. Nella ripresa, domenica, si è vista gente che scendeva in campo con la testa, prima che con le gambe. Bisogna avere la giusta mentalità.

-8 punti rispetto all'anno scorso e -7 dalla prima: c'è da preoccuparsi? Una piccola preoccupazione, guardando i numeri, ci deve essere. La statistica, però, dice anche che è difficile ripetersi e che soltanto la Juventus è riuscita a vincere per diversi anni di fila. Tutti volevamo un Napoli che partisse con il ritmo di Inter e Juve di quest'anno, ma ci sono ancora tanti punti a disposizione: questa situazione non deve passare per un fallimento tecnico, bensì per un elemento di motivazione ulteriore.

Maradona? Diego sarà con noi per sempre, è colui che ha modificato la nostra storia, è quello che ha negli anni di tante sofferenze ha regalato tanti sorrisi e ancora oggi nonostante non è più tra noi è colui che ancora ci emoziona. Chi ha avuto la fortuna di giocare con lui ha sempre detto che era un vero leader, un trascinatore. E poi tutti lo hanno amato, per quello che faceva anche fuori dal campo. E ancora oggi tutti gli vogliono un bene pazzesco, non può essere un caso”.