Pacchioni: "Kvaratskhelia dimostra che ripetersi è sempre difficile. Ora deve fare una cosa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: "Ora per il Napoli comincia un nuovo campionato, dove l'obiettivo è la Champions e dove ormai Mazzarri ha completato il proprio rodaggio in panchina. E la squadra mi sembra essere tornata e unita in una comunità di intenti importante, a differenza di quanto visto con Garcia. Il calendario può riservare qualche sorpresa al Napoli, che ha sulla carte partite semplici. Poi guai a sottovalutare squadre come il Cagliari, che hanno tutto per fare lo scherzetto.

Kvaratskhelia? Incarna perfettamente le due stagioni del Napoli. L'anno scorso è stato la grande rivelazione e l'eroe dello Scudetto, mentre ora sta toccando con mano quanto sia complicato ripetersi. Non si può essere al 100% sempre, anche i più forti pagano dazio. Dovrà essere bravo il ragazzo a riannodare il filo con quanto fatto lo scorso anno, per quanto il momento faccia la differenza: un anno fa, quel gol con la Juventus non lo sbagliava".