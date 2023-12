Padovan: "Al Napoli è andata bene, il Barcellona è modesto e perde spesso”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

"Al Napoli è andata bene, il Barcellona attuale è una squadra modesta e che perde spesso. Xavi è già stato messo in discussione dalla piazza, quindi non è un avversario invalicabile. E' una squadra alla portata del Napoli, che ti dà la possibilità di giocare con grandi stimoli e che ha un valore lontano dai bei tempi degli scorsi anni. Il passaggio del turno è possibile, a patto che il Napoli torni solido come lo abbiamo sempre raccontato. E poi gli azzurri hanno una coppia d'attacco più brillante e affamata di quella del Barcellona. Kvara e Osimhen hanno tutto per essere protagonisti in questa sfida molto aperta. I

l 2023 del Napoli resta l'anno dello Scudetto, per quanto macchiato da questo inizio di stagione. Ora entrerà nel 2024 con qualche incognita, visto che la Coppa d'Africa porterà via Osimhen e sarà un'assenza davvero pesante. Gli obiettivi del Napoli si sono ridimensionati e uno dei quattro posti Champions è difficile da prendere. Se il Bologna dura, saranno discorsi acidi per tutti... Per Roma, Napoli e Atalanta su tutti. Ora gli azzurri devono far due cose: vincere la Supercoppa Italiana nonostante l'Inter, e fare benissimo in Champions League. Poi rientrare per la prossima UCL, voglio darlo per scontato. I disastri dell'era Garcia sono ancora vividi nella mente di tutti, ma il Napoli può mettersi tutto alle spalle puntando su trofei come Supercoppa e Coppa Italia. E poi buttar fuori il Barcellona, sarebbe un bel passo in avanti.

Disastro Supercoppa Italiana? Non capisco se la formula non piaccia o il calcio italiano davvero non valga più niente... Sono perplesso, la Lega fa una brutta figura e ha ragione De Laurentiis: la Lega è un anello debole del nostro calcio, in questo momento".