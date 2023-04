Padovan: "All'andata meglio il Napoli del Milan. Tutto aperto al ritorno"

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato della sfida di Champions League tra Napoli e Milan ai microfoni di Sky Sport

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato della sfida di Champions League tra Napoli e Milan ai microfoni di Sky Sport: "Milan-Napoli è stata una partita piena di occasioni da gol, con qualità di gioco alta, azioni spettacoli, pochi errori nei passaggi. Bel manifesto per il calcio italiano. Per me la partita l'ha fatta il Napoli e l'ha fatta anche meglio, mentre il Milan ha approfittato dello strappo di Diaz e ha segnato. Tutto aperto al ritorno. Maignan formidabile, il migliore del Milan. Le squadre italiane sono al livello dei quarti di Champions".