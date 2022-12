Padovan: "Amichevoli non mi preoccupano, ma Spalletti non sarà contento di una cosa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Dopo un Mondiale a metà stagione, tutto rappresenta un'incognita. Non mi sorprenderebbe vedere Brozovic e Lautaro Martinez in campo contro il Napoli, mentre i finalisti della Juventus non giocheranno a Cremona. Chi ha giocato in Qatar sino adesso dovrebbe essere già in forma, non so poi come Inzaghi e Spalletti gestiranno la ripartenza per Inter-Napoli. Di certo i nerazzurri faranno di necessità virtù, ma schiereranno la miglior squadra possibile contro la capolista.