Padovan: "Conte? Per lui peggio va il Napoli e meglio è. Come alla Juve..."

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Marte: “Per la panchina del Napoli prenderei Antonio Conte perché ha esperienza ed è un vincente. So che De Laurentiis sta insistendo e, se lo sta facendo, vuol dire che uno spiraglio per convincerlo c'è. Certo, Conte vuole restare vicino casa per questioni familiari e Napoli non è dietro l'angolo, ma se rimane in Italia, in fondo, con un'ora di volo arriva dai suoi cari. problema è: Conte si fida di De Laurentiis? Il presidente ha ancora la fiducia dei suoi collaboratori? Io credo di sì: è vulcanico, sulfureo, ma resta il presidente dell'ultimo Scudetto.

Un Napoli ottavo renderebbe più facile o più difficile un arrivo di Conte? Anche la Juventus era ottava, dopo la gestione Delneri... Per Conte, peggio va questo Napoli e, paradossalmente, meglio è: è una questione di aspettative che avrebbe l'ambiente. Non sarebbe contento di un Napoli senza coppe, ma è anche vero che le coppe sono sempre state il tallone d'Achille di Conte, che non ha mai brillato lontano dal campionato”