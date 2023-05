Padovan: "De Laurentiis ha detto di voler tenere tutti i big, ho un dubbio"

"Nubi in casa Napoli? Su Spalletti e Giuntoli abbiamo chiarezza, uno resta e l’altro va".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Maldini e Massara verranno messi pericolosamente in discussione. Una campagna acquisti che non ha alcun senso non c’è un giocatore che sia stato utilizzato o valorizzato dall’allenatore. Il più grande disastro della storia del Milan. Penso che neanche Pioli possa dormire sonni tranquilli, perché di fatto adesso è 5°, ben distante dalla Juventus, ha più vicina la Roma che potrebbe agganciarlo. Se a questo aggiungiamo l’uscita in Champions con i cugini con due figuracce, l’uscita dalla Coppa Italia col Torino, la sconfitta in Super Coppa con l’Inter con un primo tempo drammatico, possiamo parlare di stagione fallimentare e non ci si può aggrappare ad attenuanti o al gioco, gioco che non si è visto se non a sprazzi col Napoli, aiutato dagli arbitri. Lo scudetto dell’anno scorso è stato un caso. Credo che stasera il Milan esca. Ad ogni modo, nessuna italiana vincerà la finale di Champions.

Calo del Napoli? Penso sia sia fisico che psicologico. Ha giocato a grandi ritmi, come una squadra europea, e per quanto sia stato fatto turnover, i titolari hanno giocato di più e pagato di più. C’è anche lo scotto psicologico. Napoli-Inter, si riaccende la luce? Sì, perché ha perso all’andata, l’Inter potrebbe essere finalista di Champions e mi pare possa raggiungere il record di battere almeno una volta, nell’arco del campionato, tutte le avversarie. Quindi psicologicamente la sente di più.

Nubi in casa Napoli? Su Spalletti e Giuntoli abbiamo chiarezza, uno resta e l’altro va. De Laurentiis ha detto di voler tenere tutti i big, ho un dubbio che arrivino offerte straordinarie per Osimhen, sui 150 milioni. Quando vinci così bene e così tanto mettendo in luce un giocatore così importante, è ovvio che venga cercato e voluto. È un giocatore straordinario, fa tutto, chi lo prende ha un giocatore fatto, di grande qualità.

Hojlund? Il Napoli gli ha messo gli occhi addosso. Mourinho va via? Per me sì. Adesso si parla di PSG e Real Madrid, ma non ce lo vedo in Spagna, la Francia più potrebbe essere un’opzione. De Zerbi? Ogni tanto prende un’imbarcata e ha consegnato lo scudetto a Guardiola, ma è bravo".