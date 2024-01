Padovan: "Gli errori arbitrali non sono ripartiti, favoriscono sempre l'Inter"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Gli acquisti del Napoli mi convincono sulla carta, ma tutto andrà verificato in campo. Tutti i nomi arrivati mi sembrano buoni calciatori, funzionali e utili a quei reparti che erano in sofferenza. De Laurentiis è stato di parola, aveva annunciato degli acquisti in arrivo e sono effettivamente arrivati. A convincermi dunque è soprattutto come ADL abbia mantenuto la parola con la piazza, dopo essersi assunto le colpe della prima parte di stagione. Spero che i calciatori arrivati abbiano avuto anche l'avallo di Mazzarri, che intanto sta acquisendo sempre più credibilità. E poi mi convince che il Napoli sta crescendo e riprendendo fiducia, a Riyad ha sfiorato la vittoria della Supercoppa e questo deve far sorridere.

Mazzarri ha sbagliato nel disertare la premiazione, ci è ricascato dopo Pechino. Sono gesti da evitare, sempre. L'Inter meritava di vincere al netto dell'arbitro inadeguato che è stato designato. L'AIA ne esce indebolita ancora una volta male, così come il calcio italiano che ha raccolto pochi consensi e poche presenze in Arabia. E poi è chiaro che ci sia una squadra in Italia che in questo momento stia giovando più delle altre degli errori arbitrali, nei momenti topici arriva sempre e solo ad un club come l'Inter... Gli errori non sono ripartiti e spiace, perché poi il gioco premia comunque una squadra come quella di Inzaghi".