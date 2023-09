Padovan: “Gli ultimi 15’ del Napoli con la Lazio mi hanno fatto inorridire”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky: "Napoli-Lazio? La squadra ha perso equilibrio e ha concesso troppo alla Lazio. Al di là dei gol annullati, la Lazio ha avuto diverse occasioni per vincere. I cambi non mi hanno convinto. Il tentativo di ribaltare la partita solo mettendo attaccanti è un metodo un po' disperato, quando non hai più risorse mentali. E poi, la cosa che mi ha fatto letteralmente inorridire è che nell'ultimo quarto d'ora la squadra non giocava più. Cercava la palla lunga, cosa che è quasi una bestemmia al Maradona, dove il pubblico è abituato a vedere un calcio completamente diverso.

Napoli favorito per lo scudetto? Sì. Derby di Milano? Io vedo favorita l'Inter perché è una squadra più completa. Secondo me attacca anche con tanti uomini che sono bravissimi e che lavorano come una squadra. Il Milan soffre per qualche assenza e concederà qualcosina. Comunque prevedo un pareggio. Applausi all’inno ucraino? È stata una cosa positiva. È stato bello vedere perlomeno l'applauso all'inno dell'Ucraina. I fischi a Donnarumma una cosa indegna".