Padovan: "Il Napoli ha un po' dormito a Frosinone, ma vincerà ancora lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Ho ritrovato un Napoli che ha un po' dormito a Frosinone, ma il caldo e l'approccio non felice hanno inciso. Ho trovato dei campioni di Italia un po' sonnolenti, ma poi hanno ripreso alla grande la gara. Cajuste non è andato bene, ha fatto un brutto esordio. La squadra senza Kvara, però, resta fortissima e quando rientrerà il georgiano tornerà un trita-avversari. Quando va male, il Napoli vince 1-3... Questo la dice lunga.

Le altre? Quest'anno ci sono tante pretendenti allo Scudetto, ma soprattutto ci sono tante pretendenti a far bene tra le prime posizioni. Tra queste c'è anche la Fiorentina, quindi il Napoli e le big non devono perdere alcun punto. Per me il campionato lo vincerà ancora il Napoli, ma dubito dominino ancora come lo scorso anno.

L'anti-Napoli? Per me è l'Inter, ma anche Juventus e Milan possono dire la loro. Quindi vanno temute tutte.

Napoli-Veiga? L'affare assomiglia molto a quello di Samardzic. Ci sono troppe persone tra intermediari, agenti e familiari a mettere bocca quando è ora di chiudere l'affare. Il problema per Veiga può essere diverso se si guarda la questione dei bonus, ma il procuratore è uno molto agguerrito che lotta sino all'ultimo centesimo".