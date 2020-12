Padovan: "Il Napoli non ha ancora un'identità precisa, starà a Gattuso..."

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky: "Il Napoli non ha ancora un'identità precisa. Gattuso riuscirà a trovarla. Juve con il Porto? Aveva avuto fortuna anche con il Lione e venne eliminata. Di questa Juve non ho nessuna stima. Sono curioso di vedere l'Atalanta con il Real Madrid, anche se Gomez andrà via a gennaio. Alla Lazio non do chance".