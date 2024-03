Padovan: “Il Napoli non mi ha convinto con la Juve, così come non lo aveva fatto col Sassuolo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Il Napoli non mi ha convinto contro la Juventus, così non mi aveva convinto col Sassuolo. Anzi mi ha convinto molto di più la Juventus... Cosa si vuole chiedere, però, a Calzona? Il Napoli è ancora lontanissimo dalla zona Champions, eppure è lì a provarci. Calzona sta facendo bene, questo va detto: ha fatto bene col Barcellona e stava per fare tre vittorie consecutive, senza l'errore di Juan Jesus a Cagliari. Va bene vincere, ma c'è ancora tanta strada da fare per rivedere il miglior Napoli. Bologna, Atalanta e Roma sono squadre che stanno comunque meglio degli azzurri, per arrivare quantomeno al quinto posto.

Il secondo tempo è stato troppo timido, la Juventus ha avuto troppe occasioni e difensivamente il Napoli non c'è ancora. Osimhen? Male, mi ha convinto poco anche lui. Per fortuna che Raspadori ha risolto tutto, ma il rigore è stato calciato nel peggiore dei modi. E da un campione come Osimhen mi aspetto che trascini la squadra nei fatti. In difesa, il Napoli gira male e le cose vanno sistemate il prima possibile. In attacco, invece, sia il ritorno di tutti gli effettivi che la continuità di risultati stanno dando una svolta diversa. Serve fare un filotto di vittorie per sperare in una qualificazione alla Champions League. Per fortuna o sfortuna del Napoli, ci sono tanti scontri diretti che possono cambiare le sorti qualificazione".