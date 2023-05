Padovan incredulo: "Come ha fatto il Napoli a farsi eliminare dal Milan?"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: "Quando il Napoli ha firmato e accettato la clausola di Kim, nessuno avrebbe mai pensato che poi qualcuno sarebbe davvero arrivato con quei soldi. Pertanto, non si può dare nessuna colpa a De Laurentiis! Chi avrebbe mai immaginato che Kim sarebbe riuscito ad attirare le super offerte della Premier dopo neanche un anno? Io no, era difficile prevederlo... Oggi però il calciatore vale molto di più della clausola. Per Spalletti ora sarebbe importante trattenere i suoi pezzi migliori. Kvara non si muovo e sono pronto a scommetterci. Osimhen, invece... Se arrivano 150 milioni di euro, deve muoversi: sarebbe impossibile rinunciare, devi venderlo.

Il Milan eliminato dalla Champions? La vera domanda è come abbia fatto il Napoli ad essere stato eliminato dai rossoneri... Purtroppo sappiamo le risposte, ovvero le scelte arbitrali nefaste che hanno deciso la qualificazione. Il 4-0 in campionato, poi, non valeva nulla: il Napoli aveva già la testa altrove. Senza quelle scelte arbitrali, gli azzurri sarebbero in finale di Champions con uno Scudetto vinto. Poi indubbiamente il Napoli è arrivato un po' stanco, ma il Milan è stato bravo e fortunato nel segnare quando ha avuto l'occasione. Anche perché il Milan non segna mai, se non con qualche ripartenza... Napoli-Inter? Sarà partita vera, senza dubbio. Ci sono tante cose che le squadre vogliono dimostrarsi a vicenda. Si deciderà il premiato italiano: quella che ha vinto lo Scudetto o quella che può vincere la Champions? Napoli e Inter risponderanno".