Padovan: “Se va via Lozano, credo alla possibilità Bernardeschi”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: “Dopo gli agenti ci sono gli intermediari, i familiari e una marea di persone da sistemare e pagare con le quali avere negoziati e andare a pagare commissioni. È un fatto doloroso per Napoli perché Veiga è valido e ha molta qualità, però lo abbiamo visto anche con Samardzic all’Inter, tutto fatto, poi arriva il padre con l’entourage e l’affare è saltato. De Laurentiis non è il tipo da farsi prendere per il naso, quindi se tirano troppo la corda è possibile che l’affare salti anche se mi auguro di no. Sono sicuro per quanto lo si possa essere nel calcio che sarà un crack nel calcio. Veiga ha della qualità e chi lo ha visto testimonia di un giocatore capace di fare tante cose. Tutti hanno i loro diritti, il Celta, il procuratore, ma il Napoli non può andare oltre certe scelte di principio altrimenti i soldi da versare tra bonus e percentuali forse diventano troppi. Il passaggio al Napoli è importante sia per il giocatore che per il Celta perché con la clausola della rivendita, il prezzo lo farebbe lievitare il Napoli facendogli acquisire valore.

Il Napoli è un po’ in ritardo nel definire alcune situazioni. Quella sul piatto adesso è la più urgente, perché Lozano che ha chiesto la cessione, se ne andrà. Zielinski ha rifiutato l’Arabia e la Lazio. Credo che Demme se ne vada perché non rientra nel progetto, però è importante che rimanga Osimhen perché ti risolve i problemi e i guai come ha fatto in una partita non cominciata bene come quella di sabato. Quest’anno non se ne va, poi se ci sarà una squadra che vorrà versare 150/200 milioni, al Napoli dispiacerà umanamente ma lo cederà. Per me il Napoli non andrà a prendere un altro centrale, si tiene Natan e lo fa crescere. Punta su di lui, deve giocare presto ed in fretta perché ci sono quattro competizioni importanti nelle quali il Napoli vuole vincere e deve giocare per vincere. Lo si sta facendo integrare con un po’ di pazienza perché il sistema difensivo è importantissimo. Qualche altro colpo a centrocampo me lo aspetto.

Se va via Lozano avevo sentito parlare di una possibilità Bernardeschi e ci credo a questa possibilità. Uno al posto di Demme e uno al posto di Lozano vanno cercati. Il Napoli affronta con il sorriso tutte le partite e può affrontare con molta distensione gli ultimi giorni di mercato dove farà quello che Garcia ha chiesto. È uno che va avanti con i piedi di piombo sapendo che i piedi sono per terra, ma il cervello è nel cielo. Anche in partite non particolarmente importanti all’inizio se va male vince 3-1. Il Napoli è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto e dovrà guardarsi dall’Inter principalmente secondo me. Ci sono più pretendenti rispetto allo scorso anno”.