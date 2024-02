Padovan si sbilancia: “Il Napoli non passerà! È stato fortunato, il Barça poteva fare 3 gol”

Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato i primi verdetti della massima competizione europea

2 vittorie e 1 pareggio nelle 3 partite d'andata degli ottavi di finale di Champions League per le italiane, guidate dai due 1-0 dell'Inter contro l'Atletico Madrid e la Lazio contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato i primi verdetti della massima competizione europea: "Il mio ottimismo della settimana precedente agli ottavi è stato premiato: dicevo che si sentiva aria di sorpresa e la Lazio ha vinto, non avevo nessun dubbio sull’Inter che doveva vincere con più scarto.

Il Napoli è stato fortunato: ha fatto un tiro in porta con Osimhen e secondo me il Barcellona poteva fare 3 gol. Chi passa e chi no? Le mie previsioni sono Inter e Lazio sì, Napoli no".