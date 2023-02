Padovan: “Sono molto innamorato di questo Napoli, alcuni difetti neppure riesco a vederli”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Giancarlo Padovan , giornalista: “De Laurentiis fa bene a rivendicare il suo lavoro, ma questa valutazione era difficile da accettare a giugno. Le parole di De Laurentiis sono giuste perchè sono arrivati i risultati e credo che si possa andare anche oltre in Champions. Certo, ci vuole fortuna e situazioni favorevoli, ma il Napoli se la gioca con tutte in Europa e sotto certi aspetti è anche meglio delle altre. Mi sembra un Napoli maturo per ciò che concerne società, squadra e ambiente per cui si può sognare in grande. De Laurentiis ha una visione diversa dagli altri presidenti, lavorare con lui non è facile, avere rapporti con lui non è facile ed infatti i rapporti con la tifoseria in passato non sono stati idilliaci, ma è giusto dire che la strada intrapresa da lui è quella giusta. Mancava un titolo e quest’anno arriverà, ma questo Napoli è Europeo nel gioco e nel modello.

Si dice che i veterani non sentono la tensione che invece sentono i giovani, ma nel Napoli non è accaduto. Simeone ad esempio non la sente, è uno che quando entra fa bene quasi come Osimhen per cui questa rosa oltre ad essere profonda, non sente tensione.

In cosa può migliorare? Il Napoli mi piace quando vince meritatamente, in alcune partite sta speculando, ma è normale. Sono molto innamorato di questa squadra, per cui probabilmente alcuni difetti neppure li riesco a vedere e non dico sia una macchina perfetta, ma da non toccare”.