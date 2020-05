Padovan: “Spadafora è inadeguato, non sa nulla della materia! Ho un timore sui tamponi..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto sul tema dei controlli in Serie A: “Abbiamo già avuto modo di dire che Spadafora non è adeguato al ruolo. Innanzitutto un Ministro sa tutto della materia, e lui non sa nulla. Poi ha un atteggiamento dialettico nei confronti di tutti, Spadafora annacqua con dichiarazioni in contraddizione. Quando una persona non è adeguata, non lo è e basta. Menomale che Lega e Federcalcio vogliono la stessa cosa. La settimana scorsa ero pessimista, lo resto, ma non posso non dar conto a ciò che sta succedendo in giro per il mondo. Si riprende in Germania, Turchia, Portogallo e Svizzera, questo conta ed ha spostato l'attenzione anche di Conte. Temo che i tamponi positivi siano uno strumento per uno Spadafora di turno di dire che ha ragione e che verranno sempre fuori positivi".