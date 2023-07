Padovan stronca il nuovo ds Meluso: “Non è da Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista SKY

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista SKY: "Meluso sarà una figura di contorno sia per il suo curriculum non perfettamente splendente, sia per lo stop di 2 anni. De Laurentiis sorprende sempre tutti, un pochino anche sé stesso, è davvero una scelta non da Napoli. Il presidente è così affascinato dal potere di questa squadra che vuole governarla lui. Assalto arabo? Milinkovic-Savic nobilitava ampiamente ancora il calcio italiano, vanno via nel pieno della maturità. Lo stesso Benzema, è vero che ha 35 anni, ma aveva ancora qualcosa da dire, non si impoverisce solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Se questa deriva prosegue, ne risentiranno anche le competizioni internazionali che perderanno i fuoriclasse ed appeal.

Chi è davvero in ritardo è la Federazione Internazionale. Milan rafforzato o indebolito? Il Milan è indietro. Ha fatto bene a vendere Tonali, ma quei soldi vanno reinvestiti e aggiunti 50 milioni. Manca l’attaccante, se ancora pensano di fare campionato, Coppa Italia e Champions con Giroud si sbagliano, Giroud è alla fine. Inter? Si è mossa bene, ma non basta. Resta tra le favorite".