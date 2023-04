Padovan sulla Champions: “Il Napoli può essere condizionato dallo 0-4 di campionato”

Giancarlo Padovan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato dell'imminente quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato dell'imminente quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Questo il suo pensiero sui partenopei alla luce della debacle interna di domenica scorsa con i rossoneri vittoriosi al Maradona per 4-0: "Il Napoli ha un tempo per resettare e forse non si farà sorprendere più ma un pochino nella testa la sconfitta le rimane e potrebbe essere condizionato".