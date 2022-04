Padovan sulla corsa scudetto: "Non ci sarà uno sprint a tutto gas, mi aspetto altri rallentamenti"

"Nella prossima giornata ci sono delle trappole, secondo qualcuno potrebbe rallentare ancora".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la corsa scudetto: "In una giornata in cui hanno brillato Napoli e Inter, il Milan ha rallentato. Ma questi rallentamenti non sono infrequenti anche nelle altre due squadre in corsa per lo scudetto. Non mi aspetto uno sprint a tutto gas. Nella prossima giornata ci sono delle trappole, secondo qualcuno potrebbe rallentare ancora. Non vedo andare al massimo le tre davanti".