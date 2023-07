Padovan: “Zielinski? Una bella storia. Mi ha impressionato, quasi autolesionista”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky: "Zielinski? Una bella storia, mi ha impressionato, quasi autolesionista. Due offerte superiori economicamente a quella del Napoli potevano farlo propendere per una scelta diversa, ma è innamorato della città, tifosi e squadra e vuole ancora vincere.

Avversarie del Napoli? Parlando di mercato, il Milan è quello che ha fatto di più, ma sono scommesse. È andato a prendere giocatori interessanti, ma non affermati. L’integrazione di tutti potrebbe essere un pochino più difficile, ma perlomeno si è mossa.

Vlahovic al posto di Lukaku? Vlahovic ha 7 anni in meno, ma con Allegri non si prende. Quindi meglio Lukaku. Di lui bastava leggere il curriculum per capire fosse ‘volubile’, per essere buoni. In ogni caso, credo che avanti a tutti ci sia ancora il Napoli".