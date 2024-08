Padovano: "Conte mette bocca su tutto, ha fatto il mercato con ds e presidente"

vedi letture

Michele Padovano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La batosta di Verona ha fatto bene al Napoli che ieri ha reagito nella maniera giusta. Il Napoli ha creato tanto e sono dell’idea che una volta che la squadra sarà ultimata sarà difficile per le altre. Lukaku? Conte l’ha sempre richiesto e mi aspetto che il belga arrivi, poi se non arrivasse sono certo che ne arriverebbe un altro di centravanti forte. Conte è uno che mette bocca su tutto e lo condivide insieme al direttore sportivo ed al presidente.

Questo Napoli è già forte, ma da qui alla fine del mercato arriveranno altri due o tre calciatori importanti che trasformeranno questa squadra e mi riferisco a Lukaku, Gilmour e McTominay. Il Bologna per mezz’ora ha reso la vita difficile al Napoli, ma con le idee di calcio di Conte il Napoli ha prevalso. Gilmour mi piace molto, fa entrambe le fasi ed è adatto al Napoli che quest’anno lotterà per qualcosa d’importante”.