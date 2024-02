Padovano: “Conte? Napoli lo stimola, farebbe un bel duetto con ADL”

Michele Padovano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Michele Padovano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ero un grande sostenitore del fatto che quest’anno il Napoli si sarebbe riconfermato, ma la società non ha operato come avrebbe dovuto. Quando hai una squadra di qualità importante che non riesce ad andare in goal e non riesce ad ottenere risultati diventa di conseguenza la delusione della stagione. De Laurentiis è molto intelligente, ma la società è il primo tassello da costruire un grande club. Manca un direttore generale, Meluso è molto bravo, ma serve una figura che faccia filtro tra la proprietà e lo spogliatoio. In campo ci vanno i calciatori, ma per esperienza dico che quando manca una società presente i giocatori diventano cani sciolti.

Conte? Quando ci vediamo non parliamo di cose private e di calcio. Lo rispetto molto come persona, come professionista ha dimostrato che dove va lui si vince. Napoli è una piazza eccezionale, importante e lo stimola molto. Sono pochi i club che possono permettersi uno come lui. Sarebbe un bel duetto con Conte e De Laurentiis, Napoli merita dei palcoscenici importanti. Devono stabilizzare quella che è la proprietà, quando c’è quello tutto diventa una conseguenza naturale.

Il futuro di Conte? Per il bene che voglio al Napoli gli auguro di prendere Antonio che è tra i primi cinque allenatori al mondo. Sarebbe una garanzia per tutti. Lui s’è preso un anno sabbatico per stare vicino alla sua famiglia e per scegliere dove andare il prossimo anno”.