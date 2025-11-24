Padovano elogia l'amico Conte: "Non cerca alibi, ma soluzioni! Un vero capopopolo"

L’ex calciatore Michele Padovano è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Non ero depresso dopo gli ultimi risultati del Napoli, Antonio Conte ha risolto il problema guardando in faccia i ragazzi e tirando fuori il meglio dai calciatori. Contro l’Atalanta gli azzurri sono tornati sui loro livelli, e Napoli deve stare tranquilla perché ha un capopopolo come Conte che sa gestire queste situazioni. Conoscendo Antonio lui non cerca alibi, anche se ha avuto tanti infortuni in ruoli chiave, ma ha sopperito a questi in maniera intelligente.

Anguissa è un uomo chiave, ma lui cerca di fare con quello che ha ed ha a disposizione una squadra di grande qualità. Lo stesso Noa Lang si è mosso bene ed ha fatto cose importanti, e Conte pian piano utilizzerà tutti ed in Napoli sarà lì su fino alla fine per giocarsi ancora il campionato. Le grandi persone sono quelle che non si piangono addosso ma trovano soluzioni, cercando di superare i problemi attraverso la sincerità e la forza. Nel calcio come nella vita se commetti degli errori li devi ammettere e poi risolverli nel migliore dei modi”.