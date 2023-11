Padovano: “Il secondo tempo col Milan ha dimostrato che il Napoli è ancora da scudetto”

Michele Padovano è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Raspadori è un attaccante moderno capace di giocare in più posizioni, tecnicamente è molto pulito. Poi è chiaro che Osimhen manca, però le squadre forti sono quelle che riescono a sopperire le assenze con giocatori importanti. Cambiare modulo? La qualità del Napoli non si discute, è una squadra molto forte, per cambiare modulo però ci vuole tempo, quindi non essendo lì sul posto a vedere come lavora Garcia non posso dire se la squadra è pronta per giocare con il 4-2-3-1. Nel secondo tempo contro il Milan il Napoli ha dato un segnale, per me gli azzurri possono giocarsela ancora per lo scudetto.

Come organico di rosa il Napoli è inferiore solo all’Inter. La Juventus non ha la qualità dell’Inter e del Napoli però non avendo le Coppe è la mia favorita, come ripeto da sempre. Rispetto all’anno la squadra di Allegri tira molto di più e questo regala maggiori energie. Senza le coppe si è più riposati e non c’è lo stess dei viaggi, un vantaggio non da poco soprattutto quando devi affrontare le big, tipo com’è successo quando ha battuto il Milan a San Siro”.