Padovano: "Involuzione del Napoli sul piano del gioco senza precedenti"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Genoa e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che gara si aspetta tra Napoli e Genoa?

“Mi piacerebbe vedere un Napoli che giochi come lo scorso anno. Quest’anno, gli azzurri hanno avuto una involuzione di cui non ricordo precedenti. È stato un Napoli che ha giocato a sprazzi e per questo mi auguro, per i tifosi, che i partenopei possano rilanciarsi. A questo scopo potrebbe essere utile anche una vittoria in Champions contro il Barcellona”.

Il Napoli deve puntare tutto sul quarto posto?

“La Champions non è un discorso chiuso a priori. È una competizione che potrebbe trasmettere entusiasmo. Lo scorso anno era un Napoli che mi divertiva e, dato che la squadra è sostanzialmente la stessa, non riesco a capire perché non garantisca la stessa qualità di gioco. Contro il Barcellona, dunque, potrebbe essere la giusta occasione per tornare ad esprimersi ad alti livelli”.

Osimhen ha già saltato undici gare in questa stagione, e potrebbe saltare anche la gara contro il Genoa. Un grande attaccante, oltre a fare la differenza quando gioca, non dovrebbe essere costante anche nelle presenze?

“Assolutamente, ma tutti gli attaccanti, se non supportati dalla squadra, fanno fatica. Faccio sempre un discorso di squadra, un singolo riesce ad evidenziare le proprie caratteristiche soltanto se il collettivo lo supporta. Anche gli attaccanti, nel Napoli, subiscono le difficoltà di squadra”.

Un Napoli che ha siglato anche 26 gol in meno rispetto allo scorso anno. Forse, anche i sostituti di Osimhen non sono stati all’altezza?

“E’ sempre un discorso di squadra. Questa stagione è andata così. D’altronde, il presidente si è assunto le proprie responsabilità e sono sicuro porrà rimedio per ripartire già dalla prossima stagione, ponendo le basi perché la squadra possa tornare a brillare”