Padovano: "La squadra che allenerà Conte vincerà il campionato a mani basse"

TuttoNapoli.net

Michele Padovano, ex Juventus, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Futuro allenatore del Napoli? Credo che gli accordi siano già stati fatti. Conte l’anno prossimo allenerà in serie A, tra uomini di calcio di grande livello basta anche un accordo verbale. Una cosa però posso dirla con certezza: dove andrà Conte la società che lo prenderà vincerà a mani basse, dove andrà lui si vincerà. Bisognerà aspettare almeno un’altra settimana, bisognerà capire cosa succederà a fine campionato.

Quest’anno l’Inter ha vinto lo scudetto meritatamente, l’unica squadra che ha dato un po’ di filo da torcere è stata la Juventus fino a febbraio. Mi piacerebbe vedere un po’ di competitività in più. Moltissime squadre cambieranno la panchina e l’anno prossimo avremo molto da divertirci. Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League avremo 6 squadre in Champions e per il calcio italiano sarebbe uno straordinario risultato”