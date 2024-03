Padovano: “Mai vista un'involuzione così dopo lo scudetto, ma mi fido di ADL”

E' il giudizio espresso dell'ex attaccante del Napoli nel campionato 1991-92, Michele Padovano

“Stagione fallimentare? Direi di sì. L'anno scorso non vedevo l'ora di mettermi davanti al televisore per vedere il Napoli, una squadra stratosferica che avevo dato vincente in Europa. Un'involuzione del genere, con gli stessi giocatori, non la ricordo. A maggior ragione, penso che l'allenatore sia veramente fondamentale”. E' il giudizio espresso dell'ex attaccante del Napoli nel campionato 1991-92, Michele Padovano, autore anche del libro "Tra la Champions e la libertà", intervenuto nella puntata di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

“Chiaramente, il presidente De Laurentiis si è preso le sue responsabilità. Sono abbastanza d'accordo con lui e, quindi, credo che si metterà nelle mani di gente competente e prenderà un manager e un tecnico importante perché questa è una squadra di qualità. In Champions, il Barcellona è stato più incisivo e ha avuto più occasione e, alla fine, credo che sia stato giusto che sia passato anche se il Napoli ha avuto un pizzico di sfortuna e, per alcuni tratti, ha fatto pensare che avrebbe potuto farcela". Ora però serve guardare avanti e "la squadra in campo è la conseguenza di una società forte con figure fondamentali così come lo sono i calciatori”.

Con il più grande, Padovano condivide un aneddoto dei tempi del Pisa: “A fine partita, dopo un la gara di ritorno in casa con il Napoli in cui pareggiai il gol di Ciro Ferrara, chiesi la maglia a Diego che mi disse: "Il prossimo anno giocherai con me". Potete immaginare lo stupore e l'incredulità che mi hanno accompagnato in quei momenti e, dopo due mesi, firmai per il Napoli”.

Una piazza appassionata di cui Padovano ha splendidi ricordi e nutre ottimismo per il futuro: “Credo che De Laurentiis sia molto intelligente e ho fiducia che faccia tutto ciò i napoletani si aspettano dopo una stagione come questa”.