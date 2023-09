Padovano su Raspadori: "E' un attaccante moderno, farà meglio dell'anno scorso"

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: “Genoa-Napoli? Il Napoli rimane la favorita per la vittoria dello scudetto. Garcia farà prevalere le sue idee vincenti e plasmerà il suo Napoli in modo vittorioso. Sono convinto che gli azzurri faranno molto bene anche quest’anno: con la Lazio si è trattato solo di un incidente di percorso, il Napoli ha grandi giocatori e sono certo verrà fuori nel corso della stagione.

Garcia sa che De Laurentiis chiede la conferma dello scudetto. I valori in campo a Marassi sono nettamente diversi e, se il Napoli farà il Napoli, non dovrebbe avere grosse difficoltà a portare a casa la vittoria. Raspadori al centro problema per Garcia? Averne di problemi come Raspadori! È un giocatore importante, duttile e moderno: al Napoli tornerà molto utile, di più rispetto allo scorso anno. Anche la Nazionale ha trovato in Raspadori un attaccante moderno, in grado di saltare l’uomo”.