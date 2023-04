Paganin: “Il Milan è stato più squadra. Napoli, troppe occasioni sprecate"

Massimo Paganin, seconda voce di 'Mediaset', ha così commentato Napoli-Milan 1-1

TuttoNapoli.net

Massimo Paganin, seconda voce di 'Mediaset', ha così commentato Napoli-Milan 1-1, gara che ha permesso ai rossoneri di staccare il pass per le semifinali di Champions League: "Il Milan è stato più squadra, il Napoli non è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto e solo all'ultimo ha trovato il gol con Osimhen. Il Napoli comunque ha fatto bene, esce a testa alta dalla competizione anche se questo non consola i tifosi", ha detto.